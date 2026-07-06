Кубань стала одним из лидеров страны по числу стобалльников ЕГЭ

Всего на Кубани зафиксировано 416 стобалльных результатов. Это лучший показатель за последние 12 лет. Таким образом, регион уступает лишь Санкт-Петербургу (914 стобалльников), Московской области (836) и Татарстану (459).
Лидером по стране вновь стал Санкт-Петербург: по сравнению с 2025 годом число отличников там выросло с 536 до 914 — это рекорд для города. Московская область также показала уверенный рост, а Татарстан сумел сохранить высокую планку.
Помимо Кубани, положительная динамика наблюдается и у соседей: в Ростовской области 216 работ получили высшую оценку. Абсолютный же рекорд всей страны установила московская школьница Екатерина Малкова, которая сдала пять предметов на 500 баллов — такого не случалось за всю 25-летнюю историю ЕГЭ.