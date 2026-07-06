В Магадане более 300 человек посетили ярмарку трудоустройства

Также были организованы профориентационные площадки для школьников и выпускников, где проводились игры и викторины. У соискателей была возможность ознакомиться с вакансиями в Магаданской области, узнать о карьерных возможностях предприятий и их социальных программах. Кроме того, была предоставлена информация о прохождении бесплатных краткосрочных курсов и записи на переобучение.