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В Магадане более 300 человек посетили ярмарку трудоустройства

На ней было представлено свыше 450 вакансий.

Источник: Национальные проекты России

Свыше 300 человек стали участниками федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Магадане. Мероприятие прошло по национальному проекту «Кадры», сообщили в городской мэрии.

На ярмарке в Магадане было представлено свыше 450 вакансий от более чем 30 работодателей из различных отраслей, включая пищевую промышленность, энергетику, ЖКХ, образование, здравоохранение, горнодобывающую отрасль и силовые структуры. Специалисты кадрового центра «Работа России» помогали посетителям определить наиболее востребованные направления и выстроить личный профессиональный маршрут.

Также были организованы профориентационные площадки для школьников и выпускников, где проводились игры и викторины. У соискателей была возможность ознакомиться с вакансиями в Магаданской области, узнать о карьерных возможностях предприятий и их социальных программах. Кроме того, была предоставлена информация о прохождении бесплатных краткосрочных курсов и записи на переобучение.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.