Для Калининграда до 2031 года хотят закупить 18 новых трамваев «Корсар»

В Калининграде планируется закупить новые трамваи «Корсар». Обновление произойдет в два этапа, сообщили в администрации города в ответ на запрос «Нового Калининграда».
«В части обновление подвижного состава трамваев запланировано приобретение 18 новых единиц трамваев (“Корсар”): 10 ед., поставка — 2028 год; 8 ед., поставка — 2031 год», — отмечается в ответе на запрос.
Напомним, с 1999-го по 2012-й годы для Калининграда не закупались ни новые вагоны, ни бывшие в употреблении. Самый «молодой» трамвай был 1994 года выпуска. В 2012 году, городские власти купили один новый польский PESA. В 2021 году «Калининград-ГорТранс» принял 16 новых трамваев «Корсар».
В 2026 году жители пожаловалось на то, что в трамваях ширина сидения «рассчитана на 1,5 человека», из-за чего многие пассажиры вынуждены ехать стоя. Как отметили в мэрии, число мест для сидения в «Корсарах» в зависимости от модификации салона составляет около 30. «Непривычными является часть “полуторных мест” (взрослый+ребёнок), но компоновка сидений — традиционная. Трамвай — городской транспорт большой вместимости, не предназначен для долгих поездок. Меньшее, чем в прежних вагонах, количество сидячих мест компенсируется широкими площадками, где легко размещаются детские и инвалидные коляски. “Корсары” низкопольные, что удобно для инвалидов, пожилых и мам с колясками и выгодно отличает их от старых, с высокими ступеньками», — сообщили горвласти.