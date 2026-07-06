Нижегородская канатная дорога не работает после происшествия в выходные

Канатная дорога Нижний Новгород — Бор не работает после происшествия в минувшие в выходные. Как сообщает автоинформатор, на переправе проводятся технические работы в понедельник утром, 6 июля.
Сколько продлится остановка работы, неизвестно.
Напомним, что в воскресенье, 5 июля, в Нижнем Новгороде произошла остановка нескольких кабинок канатной дороги, в которых находились пассажиры. Для оказания помощи были привлечены спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Людей благополучно эвакуировали. Следственный комитет организовал проверку, прокуратура Нижегородской области взяла на контроль выяснение причин инцидента.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, что каждый пятый нижегородец тратит на дорогу до работы до двух часов.