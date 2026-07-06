В Благовещенск Амурской области поступит 20 экоавтобусов

Автобусы рассчитаны на 21 пассажирское место. В них есть все для комфортной и безопасной поездки: кондиционеры, камеры видеонаблюдения и автоматическая система пожаротушения двигательного отсека. Все машины забрендируют, оформят в едином стиле, как и остальной городской транспорт. При этом вместо фразы «Транспорт меняется» на них появится надпись «Этот автобус едет на газе». Сейчас автобусы готовят к отправке в Благовещенск.