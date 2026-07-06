В Благовещенск Амурской области поступит 20 экоавтобусов

Парк общественного транспорта города Благовещенска Амурской области пополнится 20 экоавтобусами по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.
Автобусы рассчитаны на 21 пассажирское место. В них есть все для комфортной и безопасной поездки: кондиционеры, камеры видеонаблюдения и автоматическая система пожаротушения двигательного отсека. Все машины забрендируют, оформят в едином стиле, как и остальной городской транспорт. При этом вместо фразы «Транспорт меняется» на них появится надпись «Этот автобус едет на газе». Сейчас автобусы готовят к отправке в Благовещенск.
«Мы активно переводим городской транспорт на газовое топливо — новые автобусы тоже работают на метане. Это не только экономичное, но и одно из самых экологичных и безопасных решений: метан обходится дешевле других видов топлива, а двигатели на нем служат дольше. Благодаря такому топливу автобусы не выбрасывают в атмосферу оксид серы и низкодисперсные частицы, а объемы выбросов оксидов азота и углекислого газа заметно снижаются», — отметил заместитель мэра Благовещенска по вопросам экономики Александр Калашников.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.