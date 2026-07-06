Режим опасности по БПЛА отменили в Нижегородской области

Нижегородцам пришло СМС-оповещение об отмене режима опасности по БПЛА в регионе. Угроза атаки существовала с ночи 6 июля.
Граждан просят не приближаться к обломкам вражеских дронов. При их обнаружении необходимо позвонить в 112.
Напомним, что в ночь на понедельник свою работу ограничили аэропорт имени В. П. Чкалова. Он начал принимать и отправлять самолеты только по согласованию с соответствующими органами.
Ранее мы писали, что СКР расследует гибель мирного жителя при атаке БПЛА в Нижегородской области.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше