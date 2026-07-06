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Режим опасности по БПЛА отменили в Нижегородской области

Жителей просят не приближаться к обломках беспилотников.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородцам пришло СМС-оповещение об отмене режима опасности по БПЛА в регионе. Угроза атаки существовала с ночи 6 июля.

Граждан просят не приближаться к обломкам вражеских дронов. При их обнаружении необходимо позвонить в 112.

Напомним, что в ночь на понедельник свою работу ограничили аэропорт имени В. П. Чкалова. Он начал принимать и отправлять самолеты только по согласованию с соответствующими органами.

Ранее мы писали, что СКР расследует гибель мирного жителя при атаке БПЛА в Нижегородской области.

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