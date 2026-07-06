На заводе под Киевом детонируют боеприпасы после удара ВС РФ

В городе Вишневое Киевской области после удара Вооруженных сил России началась детонация боеприпасов на машиностроительном заводе. Об этом 6 июля сообщили местные власти.
Взрывы прогремели в районе промышленного предприятия, где хранили и производили ракетное вооружение, уточнили в администрации. В соцсетях появились кадры, на которых запечатлена мощная детонация хранившихся на заводе снарядов.
По данным киевских властей, существует угроза повторных взрывов. Информации о пострадавших пока не приводится.
В ночь на 6 июля российские военные нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Киевской области. Также ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.