Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более трети нижегородцев вступили в брак повторно в начале 2026 года

Большая доля торжественных церемоний — 51% — прошла в Нижнем Новгороде.

Главное управление ЗАГС Нижегородской области представило анализ динамики брачной статистики за январь — июнь 2026 года. Полные цифровые данные ведомство не раскрывает, однако обозначило ключевые тенденции. Об этом сообщили в pravda-nn.ru.

Статистика показала, что объём регистраций браков в регионе за первое полугодие 2026 года практически не изменился по сравнению с тем же периодом 2025 года. При этом большая доля торжественных церемоний — 51% — прошла в Нижнем Новгороде.

Наиболее активной в плане заключения браков оказалась молодёжь: возрастная категория от 19 до 30 лет составила 48% среди женихов и 55% среди невест.

Стоит отметить и заметную долю повторных союзов: 35% мужчин и 37% женщин, вступивших в брак в отчётном периоде, ранее уже имели опыт семейной жизни.

Ранее в «зеркальную» дату в Нижегородской области поженились 600 пар.