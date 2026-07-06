Более трети нижегородцев вступили в брак повторно в начале 2026 года

Главное управление ЗАГС Нижегородской области представило анализ динамики брачной статистики за январь — июнь 2026 года. Полные цифровые данные ведомство не раскрывает, однако обозначило ключевые тенденции. Об этом сообщили в pravda-nn.ru.
Статистика показала, что объём регистраций браков в регионе за первое полугодие 2026 года практически не изменился по сравнению с тем же периодом 2025 года. При этом большая доля торжественных церемоний — 51% — прошла в Нижнем Новгороде.
Наиболее активной в плане заключения браков оказалась молодёжь: возрастная категория от 19 до 30 лет составила 48% среди женихов и 55% среди невест.
Стоит отметить и заметную долю повторных союзов: 35% мужчин и 37% женщин, вступивших в брак в отчётном периоде, ранее уже имели опыт семейной жизни.
Ранее в «зеркальную» дату в Нижегородской области поженились 600 пар.