Нейропсихолог Кузьмина перечислила скрытые признаки нарушения психики у детей

Некоторые изменения в поведении ребенка могут сигнализировать о серьезных нарушениях нервной системы или психики. Нейропсихолог Анастасия Кузьмина в интервью «Газете.Ru» назвала три главных критерия, по которым можно распознать проблему, указав на длительность, выраженность и повторяемость симптомов.
По словам специалиста, родителей должен насторожить регресс в развитии (потеря навыков речи или самообслуживания), а также самоповреждающее поведение, которое является криком о помощи.
В список опасных сигналов также входят навязчивые страхи, мешающие повседневной жизни, и резкие нарушения сна или аппетита. Замкнутость или агрессия у детей часто становятся следствием внутренней тревоги и сенсорной перегрузки, а у подростков фразы о нежелании жить всегда требуют немедленной реакции.
Кузьмина подчеркнула, что подобные симптомы часто ошибочно списывают на «кризис семи лет» или гаджеты, упуская депрессию или неврологические патологии. Врач рекомендует не заниматься самолечением в интернете, а сразу обращаться на очную диагностику в центры с мультидисциплинарной командой специалистов.
Тем временем нейропсихолог Кубат Каниметов предупредил об опасности для детей иммерсивного чтения — популярный тренд среди молодежи, предполагающий одновременное прослушивание и чтение книги. По его словам, такая методика не способствует освоению учебного материала и развитию мышления. Эксперт отметил, что у детей впереди большой объем учебного материала, и такие методики могут сделать их менее конкурентоспособными, передает 360.ru.