Нейропсихолог Кузьмина перечислила скрытые признаки нарушения психики у детей

Тем временем нейропсихолог Кубат Каниметов предупредил об опасности для детей иммерсивного чтения — популярный тренд среди молодежи, предполагающий одновременное прослушивание и чтение книги. По его словам, такая методика не способствует освоению учебного материала и развитию мышления. Эксперт отметил, что у детей впереди большой объем учебного материала, и такие методики могут сделать их менее конкурентоспособными, передает 360.ru.