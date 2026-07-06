В Москве объем малоинвазивных операций детям увеличился в 1,5 раза

«Сегодня передовые технологии и современное оборудование позволяют проводить операции всего за несколько часов — без длительного восстановления и многодневного пребывания в больнице. Такие малоинвазивные операции проходят в детских стационарах кратковременного пребывания, где оказание медпомощи от госпитализации до послеоперационного наблюдения занимает не более суток. Всего за последние четыре года объем лечения в них вырос более чем в 1,5 раза — с 15 тыс. до 26 тыс. случаев ежегодно. А за весь этот период провели более 80 тыс. операций», — сказала она.
Главное преимущество формата — минимальное время пребывания ребенка в стационаре. После обследования в поликлинике родители получают направление, врач изучает результаты анализов и назначает дату вмешательства. Ребенку проводят необходимую операцию, используя передовое оснащение: инновационные лапароскопические стойки, микроскопы для выполнения микрохирургических операций и другое оборудование. Поэтому уже через несколько часов после вмешательства дети могут отправляться домой. Все проводится бесплатно по полису ОМС.
Ракова отметила, что стационары кратковременного пребывания доступны и для взрослых пациентов — по восьми хирургическим профилям. В целом за пять лет Москва увеличила объем малоинвазивных операций «одного дня» в пять раз: с 40 тыс. в 2020 году до более чем 200 тыс. в 2025 году.