В Москве объем малоинвазивных операций детям увеличился в 1,5 раза

«Сегодня передовые технологии и современное оборудование позволяют проводить операции всего за несколько часов — без длительного восстановления и многодневного пребывания в больнице. Такие малоинвазивные операции проходят в детских стационарах кратковременного пребывания, где оказание медпомощи от госпитализации до послеоперационного наблюдения занимает не более суток. Всего за последние четыре года объем лечения в них вырос более чем в 1,5 раза — с 15 тыс. до 26 тыс. случаев ежегодно. А за весь этот период провели более 80 тыс. операций», — сказала она.