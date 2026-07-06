ФСБ предотвратила рассылку взрывчатки в парфюмерных наборах военным

ФСБ Российской Федерации 6 июля, в понедельник, сообщила о предотвращении рассылки взрывных устройств. По данным спецслужбы, взрывные устройства были замаскированы под парфюмерные наборы. Рассылка предназначалась российским военнослужащим. Отправить взрывчатку злоумышленники пытались через «Почту России».
Как передали в Центре общественных связей ведомства, задержан 23-летний россиянин из Первоуральска, завербованный украинскими спецслужбами. В марте 2025 года он изъял из схронов в Челябинске взрывчатку, закамуфлированную в парфюмерные наборы, и отправил ее «Почтой России» адресатам в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. Все отправления изъяты и обезврежены.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железнодорожном объекте в Пятигорске. Задержан выходец из Центральной Азии, действовавший под руководством куратора из Сирии, который планировал поджог инфраструктуры с помощью самодельных зажигательных устройств.