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В Волгоградской области начнут лицензировать магазины и ларьки с сигаретами

Администрация Волгоградской области начнёт лицензировать торговые точки, реализующие табачную продукцию. Теперь не только производителям.

Администрация Волгоградской области начнёт лицензировать торговые точки, реализующие табачную продукцию. Теперь не только производителям сигарет, но и продавцам предстоит получать от чиновников разрешения. Соответствующие полномочия у региона появятся после вступления в силу нового постановления правительства России.

— Под новые требования для получения лицензии подпадут закупка, хранение, поставка, оптовая, розничная и развозная торговля табаком и никотинсодержащей продукцией. Согласно документу, оптовые лицензии будет выдавать Росалкогольтабакконтроль, а розничные — исполнительные власти регионов, — уточнили в «Парламентской газете».

Кроме того, постановление вводит запрет на продажу табака, если площадь магазина меньше 5 кв. метров. Ранее президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий тотальный контроль за реализацией табачной продукции через систему «Честный знак». Этот механизм вступит в силу с 1 сентября 2027 года.