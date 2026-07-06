В Волгоградской области начнут лицензировать магазины и ларьки с сигаретами

Кроме того, постановление вводит запрет на продажу табака, если площадь магазина меньше 5 кв. метров. Ранее президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий тотальный контроль за реализацией табачной продукции через систему «Честный знак». Этот механизм вступит в силу с 1 сентября 2027 года.