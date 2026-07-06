В России с помощью ИИ решили ускорить мобильный интернет

В министерстве уточнили, что также обсуждается возможность применять ИИ для динамического управления радиочастотным спектром и автоматической оптимизации параметров базовых станций. ИИ в отрасли связи планируют использовать и для выявления мошеннических звонков, а также защиты от DDoS-атак.