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В России с помощью ИИ решили ускорить мобильный интернет

Мобильный интернет в России планируют ускорить с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Проект поправок Минцифры предусматривает создание национальных ИИ-платформ для управления сетями связи, сообщают «Известия» со ссылкой на материалы ведомства.

Мобильный интернет в России планируют ускорить с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Проект поправок Минцифры предусматривает создание национальных ИИ-платформ для управления сетями связи, сообщают «Известия» со ссылкой на материалы ведомства.

«В частности, ИИ должен повысить скорость мобильного интернета: проект поправок предусматривает создание национальных ИИ-платформ для управления сетями связи, включая системы динамического распределения радиочастотного спектра и прогнозирования нагрузки на сеть», — указано в статье.

Российские операторы связи уже реализовали пилотные проекты по внедрению ИИ-систем управления сетями. Они демонстрируют повышение пропускной способности сетей на 20−30% и снижение задержек на 50%, отмечается в материалах.

В министерстве уточнили, что также обсуждается возможность применять ИИ для динамического управления радиочастотным спектром и автоматической оптимизации параметров базовых станций. ИИ в отрасли связи планируют использовать и для выявления мошеннических звонков, а также защиты от DDoS-атак.