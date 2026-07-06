В Аксайском районе выявили свалку на сельхозугодьях в 5,9 тысячи «квадратах»

Россельхознадзор выдаст владельцу предписание об устранении нарушений и обяжет привести участок в состояние. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Константиновском районе на сельхозугодиях общей площадью 1,6 га обнаружили свалку бытовых отходов, которая занимала на этом участке 8,5 тыс. кв. м.