В Павлове для двух ОКН установили общую охранную зону

В Павлове Нижегородской области правительство региона установило объединенную охранную зону для двух объектов культурного наследия регионального значения. Соответствующее постановление опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.
Речь идет о «Жилом доме» на улице Куйбышева, 7, известном как «Дом М. И. Вырыпаева», и «Доходном доме Смирнова» на улице Куйбышева, 3/13. Общая площадь охранной зоны составляет 20,4 тысячи кв. м и включает три зоны регулирования застройки.
В пределах зоны запрещены новое строительство, кроме линейных объектов, использование потенциально опасных строительных технологий, размещение взрыво- и пожароопасных объектов, рекламы и мемориальных досок площадью более 0,6 кв. м, а также базовых станций сотовой связи, способных ухудшать визуальное восприятие памятников. Разрешены ремонт и реконструкция ценных объектов исторической среды с сохранением их объемов и фасадов, при этом высота новых некапитальных строений не должна превышать 5 м.
Ранее сообщалось, что ОКН «Дом А. Маклакова» восстановят в Павлове за 10,9 млн рублей.