В Павлове для двух ОКН установили общую охранную зону

В пределах зоны запрещены новое строительство, кроме линейных объектов, использование потенциально опасных строительных технологий, размещение взрыво- и пожароопасных объектов, рекламы и мемориальных досок площадью более 0,6 кв. м, а также базовых станций сотовой связи, способных ухудшать визуальное восприятие памятников. Разрешены ремонт и реконструкция ценных объектов исторической среды с сохранением их объемов и фасадов, при этом высота новых некапитальных строений не должна превышать 5 м.