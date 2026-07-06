Магаданские летающие лыжницы завоевали три медали на летних этапах Кубка России

Как сообщили в Центре спортивной подготовки сборных команд Магаданской области, соревнования проходили на трамплине HS 72. В них участвовали сильнейшие российские спортсмены, а также представители Республики Беларусь и Казахстана. На первом этапе Елизавета Мохова завоевала золотую медаль, набрав 196,4 балла с прыжками на 58,5 и 59,5 метра. Валерия Колясникова стала бронзовым призёром с результатом 177,4 балла за прыжки на 57,5 и 55 метров.