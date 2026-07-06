Хабаровчан ждут затяжные дожди с небольшим перерывом на солнце

Казалось бы, прохладные дни начала лета ушли, наконец, стало теплее. И в самом деле, на календаре июль, однако теперь зарядил дождь. Два последних дождливых дня, наконец, завтра, 7 июля сменятся в Хабаровском крае сухой и солнечной погодой. Природа дает нам небольшой перерыв, потому что потом, начиная с 8 июля и до конца недели край вновь накроют дожди.
— Во вторник ночной фон температур на большей территории края +15…+20 градусов, на севере +10…+15, дневной +25…+30, на севере +22…+27 градусов, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — В остальные дни недели, когда будут идти дожди, станет прохладнее, воздух прогреется до +23…+28 градусов.
На севере, где осадков не ожидается, ожидается заметно теплее. Так, в горах Аяно-Майского района синоптики ожидают +28…+33 градуса.
В Хабаровске предстоящей ночью пройдет кратковременный дождь, днем без осадков, ветер восточный 4−9 метров в секунду, температура ночью +14…+16, днем +26…+28 градусов.
В последующие дни недели в краевом центре кратковременные дожди, практически каждый день, сохраняется восточный ветер, к концу недели он поменяется на южный, температура ночью +18…+20, днем +26…+28 градусов.
— Охотский антициклон, который сейчас определяет погоду в крае, пока никуда не уходит, к концу недели он немного опустится, подует южный ветер, и сразу станет теплее, в послеобеденное время воздух прогреется до +29…+30 градусов, — сказала Галина Брынцева. — А пока рядом с нами находятся фронтальные разделы, поэтому дожди с грозами продолжатся, от сильных до совсем незначительных.
Главный славянский праздник — День Ивана Купала отмечается в ночь с 6 на 7 июля. Он связан с тем, что наши предки верили в очищающую силу огня, воды и травы. Многие обряды были связаны с поиском счастья, любви, здоровья, богатства, удачи и защиты от злых сил.
Считалось, что огонь и вода в купальскую ночь очищают человека, защищают от болезней и отгоняют нечистую силу. Молодежь прыгала через костер, тем самым, по поверью, сжигая все плохое. Затем было принято купаться в реках и водоемах, умываться росой.
В эту ночь искали заветный цветок папоротника. И обязательно девушки плели венки из полевых цветов, украшая себя, чтобы найти суженого.