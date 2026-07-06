Хабаровчан ждут затяжные дожди с небольшим перерывом на солнце

— Охотский антициклон, который сейчас определяет погоду в крае, пока никуда не уходит, к концу недели он немного опустится, подует южный ветер, и сразу станет теплее, в послеобеденное время воздух прогреется до +29…+30 градусов, — сказала Галина Брынцева. — А пока рядом с нами находятся фронтальные разделы, поэтому дожди с грозами продолжатся, от сильных до совсем незначительных.