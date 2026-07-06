Красноярский край первым в РФ запустит новую модель промышленной кооперации

«Подписанное соглашение объединяет возможности РСПП, Ассоциации банков России и регионального банковского сообщества, чтобы создать для малого и среднего бизнеса новые возможности роста. По сути, мы запускаем новую модель развития региональной экономики. Ее задача — не просто предоставить предпринимателям финансирование, а помочь им стать участниками крупных инвестиционных и производственных проектов. Уверена, что реализация пилотного проекта принесет Красноярскому краю не только экономический, но и социальный эффект: будут созданы новые рабочие места, появятся дополнительные возможности для укрепления экономики региона», — подчеркнула президент АО АИКБ «Енисейский объединённый банк» Ассия Гарифулина.