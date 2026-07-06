Красноярский край первым в РФ запустит новую модель промышленной кооперации

Красноярский край станет пилотной площадкой в России для новой модели взаимодействия крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства и финансовых институтов. Информация об этом появилась на официальном портале региона.
Соответствующее соглашение на заседании Федерального совета Российского союза промышленников и предпринимателей подписали Ассоциация банков России, Координационный совет отделений РСПП в Сибирском федеральном округе и уполномоченный банк края — Енисейский объединенный банк.
Проект объединит в единую систему крупные промышленные предприятия, малый и средний бизнес и региональный банк. Компании будут формировать долгосрочный спрос на товары и услуги. МСП станут поставщиками в производственных цепочках, а банк обеспечит финансовое сопровождение контрактов.
Координацию участников проекта возьмет на себя РСПП, а Ассоциация банков России будет содействовать развитию финансовой модели и подготовке предложений для ее масштабирования. Президент РСПП Александр Шохин, говоря на заседании о задачах проекта, подчеркнул: «Мы от банка ждем конкретных предложений по финансированию проектов технологического развития субъектов Сибирского федерального округа».
По словам Анатолия Аксакова, председателя Совета Ассоциации банков России, председателя комитета Госдумы по финансовому рынку, такое сотрудничество реального сектора экономики и представителей финансового сообщества позволит выработать конкретные решения по тому, как наиболее эффективно развивать не только экономику, но и социальную сферу, а также инфраструктуру в регионе.
«Подписанное соглашение объединяет возможности РСПП, Ассоциации банков России и регионального банковского сообщества, чтобы создать для малого и среднего бизнеса новые возможности роста. По сути, мы запускаем новую модель развития региональной экономики. Ее задача — не просто предоставить предпринимателям финансирование, а помочь им стать участниками крупных инвестиционных и производственных проектов. Уверена, что реализация пилотного проекта принесет Красноярскому краю не только экономический, но и социальный эффект: будут созданы новые рабочие места, появятся дополнительные возможности для укрепления экономики региона», — подчеркнула президент АО АИКБ «Енисейский объединённый банк» Ассия Гарифулина.
В ближайшее время участники соглашения сформируют рабочую группу, определят перечень пилотных предприятий. Первые проекты с их участием должны стартовать в конце 2026 года. Модель планируют масштабировать на другие регионы Сибири.
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