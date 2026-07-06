Смертность от Эболы в Конго превысила 500 человек

Нынешняя вспышка началась 15 мая на востоке ДРК и в Уганде, эпицентр находится в конголезской провинции Итури. За последние 24 часа выявлено 33 новых случая заболевания. Показатель отслеживания контактов достиг 81,6% — более 10 тыс. человек, имевших контакт с зараженными, находятся в изоляции, инкубационный период для вируса составляет 21 день. Власти ДРК продолжают принимать меры по сдерживанию распространения инфекции. Ситуация остается напряженной.