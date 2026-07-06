Смертность от Эболы в Конго превысила 500 человек

Число лабораторно подтвержденных случаев смерти от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 506, увеличившись за сутки на 14. Об этом 6 июля, в понедельник, сообщает министерство связи и по делам СМИ.
Общее число инфицированных в ДРК составляет 1561, показатель смертности — 32,4%. В больницах и изоляторах под наблюдением находятся 628 пациентов, полностью выздоровели 253 человека.
Нынешняя вспышка началась 15 мая на востоке ДРК и в Уганде, эпицентр находится в конголезской провинции Итури. За последние 24 часа выявлено 33 новых случая заболевания. Показатель отслеживания контактов достиг 81,6% — более 10 тыс. человек, имевших контакт с зараженными, находятся в изоляции, инкубационный период для вируса составляет 21 день. Власти ДРК продолжают принимать меры по сдерживанию распространения инфекции. Ситуация остается напряженной.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что завозные случаи лихорадки Эбола не представляют серьезной угрозы для России, поскольку вирус не передается воздушно-капельным путем и имеет низкий пандемический потенциал.