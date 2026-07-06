Отец Блиновской вывернулся из скандального дела: ему вернули имущество на миллионы рублей

Отцу блогера Елены Блиновской Олегу Останину вернули квартиру и имущество в Москве на 50 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, апелляционный суд отменил решение об изъятии апартаментов площадью около 80 квадратных метров в Четвертом Верхне-Михайловском проезде. Также отцу Блиновской вернули машино-места и кладовки в жилом комплексе бизнес-класса.
Изначально это имущество принадлежало Останину. Однако в марте Арбитражный суд постановил выставить недвижимость стоимостью 50 млн рублей на торги. Суд тогда решил, что Блиновская могла фиктивно переписать активы на отца, чтобы скрыть их от налоговой.
При этом отец Блиновской неоднократно пытался доказать в суде, что сам заработал на недвижимость. Он указывал, что его доход за несколько лет превысил 500 млн рублей. Останин является владельцем сети ветеринарных клиник.
Немногим ранее KP.RU писал, что Олег Останин собирался оспаривать решение об изъятии недвижимости на 50 млн рублей. Он не признавал свою вину в деле дочери и считал решение суда несправедливым.