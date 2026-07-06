Волгоградец выплатил алименты после ареста Toyota Camry

Тогда судебные приставы арестовали недавно купленную Toyota Camry, которая принадлежала мужчине. Кроме того, неплательщика предупредили об уголовной ответственности. Если бы он попытался спрятать или продать арестованное имущество, ему грозил бы срок. Уже через сутки мужчина полностью погасил долг по обоим исполнительным производствам, включая исполнительский сбор.