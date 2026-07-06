Таможенники в Домодедово оформили 30 зебр, 150 варанов и 100 гигантских кивсяков

Уточняется, что зебры прибыли для содержания и разведения в одном из московских зоопарков, а рептилии и наземные беспозвоночные животные — для аквариумного салона. Таможенники осуществили фактический контроль экзотических животных в приоритетном порядке, включая первичную проверку ветеринарных документов.