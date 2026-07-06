Таможенники в Домодедово оформили 30 зебр, 150 варанов и 100 гигантских кивсяков

«На склад временного хранения “Домодедово-Карго” в аэропорту Домодедово из Намибии и Того поступили партии экзотических животных: 30 зебр, 150 варанов, 110 ящериц, 100 африканских гигантских кивсяков, 65 черепах, 50 пауков, 30 лягушек и 12 змей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что зебры прибыли для содержания и разведения в одном из московских зоопарков, а рептилии и наземные беспозвоночные животные — для аквариумного салона. Таможенники осуществили фактический контроль экзотических животных в приоритетном порядке, включая первичную проверку ветеринарных документов.