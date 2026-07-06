Двое бородачей обчистили банковскую карту знакомого

В Камышинском районе двое молодых бородачей «обчистили» карту своего знакомого. Неоднократно переводя деньги через мобильное приложение, один из дельцов успел обзавестись автомобилем.
К 51-летнему жителю села в Камышинском районе его «приятели» в возрасте 26 и 27 лет заходили не раз. Выпивая вместе с хозяином, гости брали его мобильный телефон и переводили деньги на свои карты.
Кражу радушный хозяин заметил лишь тогда, когда сумма достигла критической отметки — в общей сложности мужчины успели вывести более полутора миллионов рублей.
Жителей Камышина уже задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области.