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Двое бородачей обчистили банковскую карту знакомого

В Камышинском районе двое молодых бородачей «обчистили» карту своего знакомого. Неоднократно переводя деньги.

В Камышинском районе двое молодых бородачей «обчистили» карту своего знакомого. Неоднократно переводя деньги через мобильное приложение, один из дельцов успел обзавестись автомобилем.

К 51-летнему жителю села в Камышинском районе его «приятели» в возрасте 26 и 27 лет заходили не раз. Выпивая вместе с хозяином, гости брали его мобильный телефон и переводили деньги на свои карты.

Кражу радушный хозяин заметил лишь тогда, когда сумма достигла критической отметки — в общей сложности мужчины успели вывести более полутора миллионов рублей.

Жителей Камышина уже задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области.