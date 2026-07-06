Киев затянуло чёрным дымом из-за пожаров в нескольких районах

Представители агентства рассказали, что запах гари сейчас ощущается во всех районах города, а воздух стал едким и тяжелым. Дымовой шлейф активно распространяется по жилым кварталам, поэтому горожанам настоятельно порекомендовали держать окна плотно закрытыми.