Киев затянуло чёрным дымом из-за пожаров в нескольких районах

После серии мощных ударов ВС России небо над Киевом затянуло плотной пеленой черного дыма. Причиной этого стали крупные пожары, вспыхнувшие в разных районах столицы Украины. Об этом пишет агентство Укринформ.
Представители агентства рассказали, что запах гари сейчас ощущается во всех районах города, а воздух стал едким и тяжелым. Дымовой шлейф активно распространяется по жилым кварталам, поэтому горожанам настоятельно порекомендовали держать окна плотно закрытыми.
Жителям также советуют без лишней необходимости воздерживаться от прогулок на улице до улучшения экологической обстановки.
Ранее в Министерстве обороны РФ уточнили детали произошедшего. В ведомстве пояснили, что удар был нанесен в ответ на террористические атаки со стороны киевского режима.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что целью массированного удара стали объекты военно-промышленного комплекса Украины, а также предприятия топливно-энергетического сектора, расположенные в Киеве и прилегающей области.