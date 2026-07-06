Железногорск принял этап Кубка России по триатлону

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В соревнованиях приняли участие более 400 сильнейших атлетов из 15 регионов страны.
Состязания прошли на дистанциях 0,3−8−2 км и 0,75−20−5 км. Первыми на старт вышли самые юные участники, затем ветераны и любители, последними — элита. На следующий день прошли соревнования по программе акватлона (бег-плавание-бег).
«Город традиционно стал точкой притяжения для элиты отечественного триатлона. Наше городское озеро с благоустроенным пляжем подтверждает свой статус идеальной арены, которая полностью готова к масштабным турнирам самого высокого уровня», — сказал председатель Совета депутатов Сергей Проскурнин.