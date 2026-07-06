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Мониторинг прорывоопасных озер усилили в Алматинской области

Конаев. 6 июля. КазТАГ — В Алматинской области начали работу высокогорные посты ГУ «Казселезащита» МЧС, которые будут вести круглосуточный мониторинг состояния прорывоопасных горных озер для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

Источник: КазТАГ

В Алматинской области начали работу высокогорные посты ГУ «Казселезащита» МЧС. Эти посты предназначены для мониторинга и наблюдения за состоянием прорывоопасных горных озер.

Развертывание сезонных постов направлено на обеспечение постоянного контроля за гидрологической обстановкой. Специалисты будут своевременно выявлять возможные изменения и оперативно информировать в случае возникновения угрозы.

По данным ведомства, специалисты будут круглосуточно следить за состоянием наиболее потенциально опасных горных озер в период селевой опасности.

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