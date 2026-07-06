Мониторинг прорывоопасных озер усилили в Алматинской области

В Алматинской области начали работу высокогорные посты ГУ «Казселезащита» МЧС. Эти посты предназначены для мониторинга и наблюдения за состоянием прорывоопасных горных озер.
Развертывание сезонных постов направлено на обеспечение постоянного контроля за гидрологической обстановкой. Специалисты будут своевременно выявлять возможные изменения и оперативно информировать в случае возникновения угрозы.
По данным ведомства, специалисты будут круглосуточно следить за состоянием наиболее потенциально опасных горных озер в период селевой опасности.