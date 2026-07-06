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Капитан случайно сжег теплоход за 15 млн рублей на Чукотке

В августе 2025 года 43-летний капитан-механик теплохода «Онемен» использовал оборудование, не предназначенное для очистки топливного хранилища. В результате воспламенилась паровоздушная смесь нефтепродуктов — начался пожар, который полностью уничтожил судно. Сумма ущерба превысила 15 млн рублей. Фигурант полностью признал вину и раскаялся. Уголовное дело направлено в Анадырский районный суд.

В августе 2025 года 43-летний капитан-механик теплохода «Онемен» использовал оборудование, не предназначенное для очистки топливного хранилища. В результате воспламенилась паровоздушная смесь нефтепродуктов — начался пожар, который полностью уничтожил судно. Сумма ущерба превысила 15 млн рублей. Фигурант полностью признал вину и раскаялся. Уголовное дело направлено в Анадырский районный суд.