Капитан случайно сжег теплоход за 15 млн рублей на Чукотке

В августе 2025 года 43-летний капитан-механик теплохода «Онемен» использовал оборудование, не предназначенное для очистки топливного хранилища. В результате воспламенилась паровоздушная смесь нефтепродуктов — начался пожар, который полностью уничтожил судно. Сумма ущерба превысила 15 млн рублей. Фигурант полностью признал вину и раскаялся. Уголовное дело направлено в Анадырский районный суд.