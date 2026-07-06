Спасатели МЧС отработали навыки водной подготовки на озере Гасси в Хабаровском крае

На озере Гасси в Нанайском районе завершился пятидневный сбор спасателей 2-го поисково-спасательного подразделения. Пятеро сотрудников МЧС с плавсредствами и гидрокостюмами отработали поиск пострадавших на акватории, буксировку аварийного судна, высадку на необорудованный берег и подход к пострадавшему на воде. «Основной целью было совершенствование практических навыков в выполнении работ, связанных с поиском и спасением пострадавших на водных объектах. Навыки забываются, если их не повторять и не тренировать, поэтому ежегодно спасатели проводят учебно-методические сборы по разным направлениям, в том числе, водной подготовке», — рассказал Вячеслав Толстоногов, начальник 2 поисково-спасательного подразделения. Также спасатели отработали поиск вдоль берега, оказание первой помощи и транспортировку пострадавших.