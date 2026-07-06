Пассажиропоток международного аэропорта Хабаровска вырос на 28% за полгода

С января по июнь 2026 года поток международных перевозок через аэропорт имени Невельского увеличился на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост связывают с открытием в 2025 году нового международного терминала, запуском новых направлений и удобными стыковками. Сегодня из Хабаровска выполняются рейсы по 13 направлениям в четыре страны — Китай, Таиланд, Вьетнам и Узбекистан. В этом году расширен перечень рейсов в Китай: добавлены Шанхай и Ичан, впервые за 15 лет возобновлены рейсы в Далянь. Турпоток в КНР вырос на 57% — это связано с безвизовыми соглашениями между Россией и Китаем. Также растет спрос на внутренние направления — хабаровчане чаще летают в Новосибирск, Магадан и Владивосток. Аэропорт принимает туристов из других регионов и стран. В планах — увеличение числа рейсов и расширение маршрутной сети. Географическое положение Хабаровска, по словам властей, остается важным преимуществом для развития международного и внутреннего туризма.