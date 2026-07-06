В Циндао стартовали российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2026»

В порту Циндао начались совместные учения ВМФ России и ВМС Китая «Морское взаимодействие — 2026». Торжественная церемония открытия состоялась на военно-морской базе Народно-освободительной армии Китая. Руководитель учения от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько подчеркнул, что маневры носят оборонительный характер и не направлены против третьих стран. От Тихоокеанского флота в учениях задействованы крейсер «Варяг», корвет «Резкий», подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». Со стороны Китая участвуют эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», подводная лодка типа «Юань», судно снабжения «Кэкэсили-ху» и спасательное судно «Янчэнху». После церемонии офицеры штабов приступили к обсуждению тактических действий. Учения проходят в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля. Военные моряки отработают совместные спасательные действия, противолодочные задачи, противовоздушную оборону и артиллерийские стрельбы. Один из этапов — тренировка по спасению экипажа аварийной подводной лодки с использованием подводного аппарата. Источник: ТАСС.