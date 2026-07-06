Жители двух районов Воронежа услышали сирены утром 6 июля

Жители Коминтерновского и Ленинского районов Воронежа утром в понедельник, 6 июля, услышали тревожные сирены. Они зазвучали в 10:00.
По данным регионального правительства, в указанное время на одном из промышленных предприятий города прошла проверка системы оповещения.
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