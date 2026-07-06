Где с 1 сентября жители сёл Волгоградской области смогут купить лекарства?

Передвижная аптека приедет сама — эксперимент продлится три года.
С 1 сентября 2026 года стартует эксперимент, в рамках которого в отдалённые сельские населённые пункты будут приезжать мобильные аптеки.
Эксперимент проведут в 11 регионах, которые уже заявили о готовности участия. Волгоградская область вошла в их число.
В передвижных аптеках можно будет купить не только самые распространённые препараты, но также и под заказ, за исключением ряда лекарств, в том числе содержащих наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества. Одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 населённых пунктов. Эксперимент продлится три года.