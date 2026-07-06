Где с 1 сентября жители сёл Волгоградской области смогут купить лекарства?

В передвижных аптеках можно будет купить не только самые распространённые препараты, но также и под заказ, за исключением ряда лекарств, в том числе содержащих наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества. Одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 населённых пунктов. Эксперимент продлится три года.