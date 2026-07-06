Гастроэнтеролог Заболоцкая: кофе на голодный желудок негативно влияет на ЖКТ

Но сам по себе кофе не является причиной развития гастрита или язвы желудка, но если проблема имеется, то он она становится более выраженной. К тому же, напиток оказывает влияние на активность кишечника. Для одних людей этот эффект становится преимуществом, так как помогает утреннему опорожнению, но у других может вызывать спазмы, урчание и диарею.