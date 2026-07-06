Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гастроэнтеролог Заболоцкая: кофе на голодный желудок негативно влияет на ЖКТ

Врач объяснила, почему не стоит пить кофе с самого утра.

Источник: Комсомольская правда

Гастроэнтеролог Юлия Заболоцкая предупредила о последствиях употребления кофе на голодный желудок. Напиток стимулирует выработку соляной кислоты в желудке.

Поскольку при употреблении натощак в органе нет пищи, кислота начинает воздействовать на слизистую оболочку более агрессивно. Это приводит к появлению дискомфорта, жжения, тяжести и боли в верхней части живота.

Особенно осторожным нужно быть людям с гастритом, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), язвенной болезнью или повышенной чувствительностью желудка.

У этой категории пациентов кофе натощак способен усиливать изжогу, провоцировать отрыжку и вызывать ощущение кислого привкуса во рту.

Врач в беседе с Lenta.ru отметила, что напиток стимулирует сокращение желчного пузыря. Если у здорового человека это обычно не вызывает проблем, то при наличии заболеваний желчевыводящей системы возможно появление неприятных ощущений в правом подреберье.

Но сам по себе кофе не является причиной развития гастрита или язвы желудка, но если проблема имеется, то он она становится более выраженной. К тому же, напиток оказывает влияние на активность кишечника. Для одних людей этот эффект становится преимуществом, так как помогает утреннему опорожнению, но у других может вызывать спазмы, урчание и диарею.

При этом кофе полезен для печени, он положительно влияет на метаболизм органа и даже снижает риск некоторых онкопатологий. Главное — употреблять напиток в умеренных дозах, не более двух чашек в день, передает ОТР.

Важно помнить, что чрезмерное потребление кофеина (из кофе, колы, энергетиков) связано с повышенным риском многих заболеваний, включая сердечно-сосудистые, также может приводить к нарушения работы нервной системы. При злоупотреблении может проявиться повышенная тревожность, тремор конечностей, бессонница, учащенное сердцебиение, расстройство ЖКТ, пишет aif.ru.