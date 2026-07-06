Специалисты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю запустили горячую линию, посвященную правилам заключения и оплаты договоров на оказание платных образовательных услуг. Жители региона могут получить бесплатные консультации двумя способами: — управление Роспотребнадзора. Для связи со специалистами ведомства необходимо обращаться в будние дни по номеру: 8 (391) 226−89−50; — единый консультационный центр. Если вопрос возник вечером или в выходной день, можно воспользоваться федеральной линией 8 800 555−49−43. Звонок бесплатный, служба работает круглосуточно. Обратиться на горячую линию можно будет до 17 июля.
Эксперты Роспотребнадзора ответят на вопросы жителей Красноярского края о платном образовании
Специалисты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю запустили горячую линию, посвященную правилам заключения и оплаты договоров на оказание платных образовательных услуг.
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