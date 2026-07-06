Россиянам рассказали о максимальном сроке больничного и сумме выплат

Парламентарий также напомнил, что в 2026 году максимальная выплата по больничному листу составляет 6827 рублей в день. На такую сумму могут рассчитывать граждане со страховым стажем от 8 лет. При стаже от 5 до 8 лет предельный лимит равен 5461,92 рубля в сутки, а если стаж меньше 5 лет — 4096,44 рубля. При этом выплата за полный месяц болезни в любом случае не может быть ниже установленного МРОТ, который составляет 27 093 рубля.