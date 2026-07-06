Россиянам рассказали о максимальном сроке больничного и сумме выплат

Длительность оплачиваемого больничного в России при серьезных заболеваниях может достигать 10−12 месяцев. Об этом в беседе с RT рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
По его словам, стандартный срок нетрудоспособности из-за болезни врач вправе продлевать до десяти месяцев, а в особо сложных случаях, например после тяжелых операций, до года. Весь этот период контролируется врачебной комиссией, а работник получает пособие.
Однако при уходе за родственниками действуют жесткие лимиты. Больничный по уходу за взрослым членом семьи оплачивается максимум 30 дней в году. Для детей рамки шире: до 60 дней в год — при болезни ребенка до 7 лет, до 45 дней — от 7 до 15 лет, и до 30 дней — для подростков старше 15 лет.
Парламентарий также напомнил, что в 2026 году максимальная выплата по больничному листу составляет 6827 рублей в день. На такую сумму могут рассчитывать граждане со страховым стажем от 8 лет. При стаже от 5 до 8 лет предельный лимит равен 5461,92 рубля в сутки, а если стаж меньше 5 лет — 4096,44 рубля. При этом выплата за полный месяц болезни в любом случае не может быть ниже установленного МРОТ, который составляет 27 093 рубля.