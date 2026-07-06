Сразу 17 акушерок родильного дома забеременели одновременно: подробности бэби-бума

Сразу 17 акушерок одного родильного отделения одновременно забеременели. Об этом сообщает The Mirror. Отмечается, что инцидент произошел в США. Издание приводит подробности бэби-бума.
В больнице Miami Valley в Огайо побили рекорд 2019 года по количеству беременных сотрудниц (11 человек). На вирусном фото будущие мамы в одинаковой форме демонстрируют животы на сроке от 12 до 35 недель.
Акушерки планируют помогать друг другу при родах. В больнице уверены, что кадровых проблем не будет: там работают около 200 медсестер и есть резервный штат.
Причем в 2025 году в США был похожий случай. Тогда 14 сотрудниц одного медицинского центра забеременели одновременно. Отмечается, что медики проходили все необходимые обследования прямо на рабочем месте, в своей больнице.