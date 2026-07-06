«Транснефть — Верхняя Волга» выиграла федеральный этап Всероссийского конкурса

Социальная инициатива предприятия получила высокую оценку жюри за системный подход, долгосрочность и социальный эффект. Проект помогает спасать жизни детей, а также поддерживать их семьи. Волонтеры АО «Транснефть — Верхняя Волга» регулярно посещают больницу и проводят мероприятия для маленьких пациентов. «Социальная ответственность для нашей компании — неотъемлемая часть корпоративной культуры. Проект “Лекарство для жизни” наглядно показывает, как крупный бизнес может точечно и эффективно решать острые социальные проблемы: речь идёт о реальной помощи детям, проходящим лечение в Нижегородской областной детской клинической больнице. Мы намерены и дальше развивать такие адресные практики, укрепляя связь между деятельностью компании и качеством жизни жителей региона», — отметил генеральный директор АО «Транснефть — Верхняя Волга» Дмитрий Погодин.