«Здесь началась моя жизнь»: самый известный клоун Казахстана Мурат Мутурганов вернулся в Жезказган

«Так получилось, что мама была там проездом, и именно в этом городе я появился на свет. Спустя всего несколько дней мы уехали, и долгое время я здесь больше не бывал. И вот спустя много лет судьба вновь привела меня в Жезказган. Одним из самых трогательных моментов этой поездки стало посещение роддома, где я родился. Это было очень необычное и волнительное чувство — спустя столько лет оказаться в месте, где когда-то началась моя жизнь».Мурат Мутурганов.