В Камышлинском районе Самарской области обновили более 1000 км минполос

«Люди у нас опытные, работают не первый год, знают каждый метр вверенной территории. При обновлении минполос, главное — успеть до наступления устойчивой жаркой погоды, когда класс пожарной опасности резко идет вверх. Призываем местных жителей и грибников быть осторожнее с огнем, ведь как бы мы ни старались, человеческая беспечность часто перечеркивает все усилия», — отмечает врио лесничего Камышлинского управления «Самаралеса» Андрей Макаров.