В Улан-Удэ предприниматели обсудят юридическую сторону бизнеса

Семинар на тему «Юридическая сторона ведения бизнеса» состоится 9 июля в Улан-Удэ по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятии.
Спикером мероприятия выступит юрист с 15-летним опытом, предприниматель, совладелец бизнеса в области юриспруденции и проектирования Евгений Манзанов. В ходе семинара предприниматели обсудят основные правила ведения бизнеса с юридической стороны, комплексную защиту ведения бизнеса и минимизацию рисков. Кроме того, они узнают, как правильно составить договор и проверить контрагента, а также разберут кейсы и способы, как избежать затруднительных ситуаций.
«Любой бизнес сталкивается с юридическими рисками, будь то нарушение законодательства, судебные иски или проблемы с контрагентами. Важно понимать, что юридические инциденты могут существенно повлиять на финансовое положение вашего бизнеса и даже привести к закрытию. Поэтому защита бизнеса от правовых проблем должна быть приоритетом для любого предпринимателя», — отметили специалисты центра «Мой бизнес».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.