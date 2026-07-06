В Улан-Удэ предприниматели обсудят юридическую сторону бизнеса

Спикером мероприятия выступит юрист с 15-летним опытом, предприниматель, совладелец бизнеса в области юриспруденции и проектирования Евгений Манзанов. В ходе семинара предприниматели обсудят основные правила ведения бизнеса с юридической стороны, комплексную защиту ведения бизнеса и минимизацию рисков. Кроме того, они узнают, как правильно составить договор и проверить контрагента, а также разберут кейсы и способы, как избежать затруднительных ситуаций.