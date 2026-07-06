В Чите 28 детских садов получили настольные адаптивные игры

Настольные адаптивные игры поступили в 28 детских садов Читы в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.
В детские сады отправили комплекты с играми «Эластик» и «Матрешка». Они рассчитаны на детей с особенностями развития и без них. По словам специалистов ресурсного центра, в процессе игры развиваются память, внимание, мышление, а также формируются толерантное отношение, умение работать в команде и мотивация к здоровому образу жизни. Весной более 90 педагогов детских садов прошли специальное обучение по работе с адаптивными играми и получили соответствующие сертификаты.
«Формирование комфортной среды развития детей, формирование толерантного общества — это работа мелких шагов. И делать их гораздо проще не в одиночку. Я благодарю нашего надежного партнера — компанию “Удоканская медь” за поддержку и реализацию таких важных инициатив. Вместе на протяжении многих лет нам удалось существенно продвинуть адаптивный спорт в регионе», — отметил руководитель ресурсного центра адаптивных игр Сергей Кохан.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.