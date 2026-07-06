В Чите 28 детских садов получили настольные адаптивные игры

В детские сады отправили комплекты с играми «Эластик» и «Матрешка». Они рассчитаны на детей с особенностями развития и без них. По словам специалистов ресурсного центра, в процессе игры развиваются память, внимание, мышление, а также формируются толерантное отношение, умение работать в команде и мотивация к здоровому образу жизни. Весной более 90 педагогов детских садов прошли специальное обучение по работе с адаптивными играми и получили соответствующие сертификаты.