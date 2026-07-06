В Красноярске неизвестная попыталась задушить ребенка на улице

Инцидент произошел на улице Алеши Тимошенкова. Прохожие заметили, как неизвестная девушка напала на ребенка. Она повалила девочку на асфальт и начала избивать. Очевидцы смогли оттащить прохожую от ребенка, и та ушла с места происшествия.