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В Красноярске неизвестная попыталась задушить ребенка на улице

В Красноярске девушка набросилась на 8-летнюю девочку и попыталась ее задушить, сообщили «РГ» очевидцы.

Источник: Российская газета

В Красноярске девушка набросилась на 8-летнюю девочку и попыталась ее задушить, сообщили «РГ» очевидцы.

Инцидент произошел на улице Алеши Тимошенкова. Прохожие заметили, как неизвестная девушка напала на ребенка. Она повалила девочку на асфальт и начала избивать. Очевидцы смогли оттащить прохожую от ребенка, и та ушла с места происшествия.

Причины нападения не уточняются.

В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю отметили, что в отдел полиции № 6 об этом происшествии заявила мама девочки. Проводится проверка, устанавливается личность нападавшей и мотивы ее агрессии.