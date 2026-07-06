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В Воронеже одно из предприятий проверяло работу сирен утром 6 июля

Жители Коминтерновского и Ленинского районов Воронежа утром 6 июля могли слышать сирены.

Источник: Комсомольская правда

Жители Коминтерновского и Ленинского районов Воронежа в районе 10:00 часов утра 6 июля могли слышать работу сирен. Власти региона поспешили успокоить горожан: тревожный звук был связан с плановой проверкой оборудования на одном из промышленных предприятий города, никакой угрозы нет.

Напомним, минувшей ночью жители трех районов региона услышали тревожные звуки сирен, оповещавших о прямой угрозе атаки беспилотников. В 23:54 тревогу объявили в Россошанском районе, а в 1:52 ночи системы оповещения сработали в Аннинском и Бобровском районах. Дежурные силы ПВО сбили три БПЛА.

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