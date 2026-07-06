Небо над Киевом заволокло черным дымом от пожаров

Российские военные в ночь на 6 июля нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области. В Минобороны заявили, что удар стал ответом на атаки, которые украинские войска совершали по объектам гражданской инфраструктуры на территории России.