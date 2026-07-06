Небо над Киевом заволокло черным дымом от пожаров

Черный дым окутал Киев после возникших в городе пожаров. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщило украинское агентство «Укринформ».
— Запах гари ощущают во всех районах. Из-за пожаров воздух в столице стал едким, — говорится в публикации.
По данным агентства, дым распространился по разным районам украинской столицы. Жителям рекомендовали по возможности не открывать окна и без необходимости не выходить на улицу, передают «Известия».
Ранее российские военные в ответ на атаки Вооруженных сил Украины поразили предприятия по производству беспилотников большой и средней дальности в Киеве. По уточненным данным, Вооруженные силы России нанесли удары по предприятию «Киев-71», заводу «Буревесник», судостроительному заводу «Кузница на Рыбальском», где производят артиллерийские катера «Гюрза-М» и приборостроительному заводу «Квант», выпускающему ракеты «Нептун-МД».
Российские военные в ночь на 6 июля нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области. В Минобороны заявили, что удар стал ответом на атаки, которые украинские войска совершали по объектам гражданской инфраструктуры на территории России.