Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленскому не рады на саммите НАТО: украинский главарь разозлил Трампа и заплатит за это

The Telegraph: Зеленскому уделят меньше внимания на саммите НАТО из-за Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Украине и Владимиру Зеленскому уделят меньше внимания на саммите НАТО в Анкаре, сообщает The Telegraph. По данным издания, украинский лидер не выступит с речью перед главами государств альянса, как это было в предыдущие годы, и не примет участия в основной программе мероприятия.

Альянс, как пишет The Telegraph, решил оставить Киев в стороне из опасений расстроить или разозлить президента США Дональда Трампа, как бывало ранее. Кроме того, на результатах встречи скажется напряженность в отношениях между Украиной и Польшей, которая также повлияет на дискуссии о дальнейшей поддержке Киева.

Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7−8 июля. Ранее Белый дом подтвердил, что встреча Трампа с Зеленским состоится 8 июля на полях саммита и продлится час. Переговоры запланированы на 14:30. После встречи с Зеленским американский лидер намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Предположительно, темой разговора может стать урегулирование украинского конфликта.

4 июля президент Владимир Путин провел телефонной разговор с Трампом. Беседа лидеров двух стран продлилась 1 час и 25 минут. Инициатором диалога выступил Вашингтон.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше