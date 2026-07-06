Зеленскому не рады на саммите НАТО: украинский главарь разозлил Трампа и заплатит за это

Украине и Владимиру Зеленскому уделят меньше внимания на саммите НАТО в Анкаре, сообщает The Telegraph. По данным издания, украинский лидер не выступит с речью перед главами государств альянса, как это было в предыдущие годы, и не примет участия в основной программе мероприятия.