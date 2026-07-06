Зеленскому не рады на саммите НАТО: украинский главарь разозлил Трампа и заплатит за это

Украине и Владимиру Зеленскому уделят меньше внимания на саммите НАТО в Анкаре, сообщает The Telegraph. По данным издания, украинский лидер не выступит с речью перед главами государств альянса, как это было в предыдущие годы, и не примет участия в основной программе мероприятия.
Альянс, как пишет The Telegraph, решил оставить Киев в стороне из опасений расстроить или разозлить президента США Дональда Трампа, как бывало ранее. Кроме того, на результатах встречи скажется напряженность в отношениях между Украиной и Польшей, которая также повлияет на дискуссии о дальнейшей поддержке Киева.
Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7−8 июля. Ранее Белый дом подтвердил, что встреча Трампа с Зеленским состоится 8 июля на полях саммита и продлится час. Переговоры запланированы на 14:30. После встречи с Зеленским американский лидер намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Предположительно, темой разговора может стать урегулирование украинского конфликта.
4 июля президент Владимир Путин провел телефонной разговор с Трампом. Беседа лидеров двух стран продлилась 1 час и 25 минут. Инициатором диалога выступил Вашингтон.