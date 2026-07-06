Воронежцев предупредили о чрезвычайной пожарной опасности V класса

Штормовое предупреждение начало действовать в Воронежской области с понедельника, 6 июля, сообщили в региональном ГУ МЧС России со ссылкой на Гидрометцентр.
Оно объявлено в связи с тем, что по области местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность V класса.
Местных жителей призвали быть внимательными и осторожными, а также соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнём.
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