Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцев предупредили о чрезвычайной пожарной опасности V класса

Штормовое предупреждение объявлено с 6 июля.

Источник: АиФ Воронеж

Штормовое предупреждение начало действовать в Воронежской области с понедельника, 6 июля, сообщили в региональном ГУ МЧС России со ссылкой на Гидрометцентр.

Оно объявлено в связи с тем, что по области местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность V класса.

Местных жителей призвали быть внимательными и осторожными, а также соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнём.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше