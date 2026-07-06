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Район имени Полины Осипенко отмечает свой вековой юбилей

В райцентре поднимут Государственный флаг России и устроят салют.

Источник: Хабаровский край сегодня

Суббота, 11 июля, станет днем, который объединит всех жителей одного из самых северных районов Хабаровского края — района имени Полины Осипенко. Муниципалитет отметит свой 100-летний юбилей. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», центром юбилейных торжеств станет Дом культуры районного центра.

Утро начнется с торжественного открытия: на набережной и пришкольном стадионе пройдут принятие Знамени Спорта, командный забег и круг почета.

В течение дня на стадионе и в парке развернутся соревнования по волейболу, мини-футболу, шахматам, шашкам, дартсу и стрельбе, а также показательные выступления по самбо, дзюдо и национальным видам спорта.

Кульминацией дневной программы станет церемония награждения и праздничный концерт в культурно-досуговом центре, а следом торжественный подъем Государственного флага РФ у нового флагштока на набережной.

Вечером гостей ждет чествование жителей района с поздравительными номерами творческих коллективов. После полуночи небо озарит праздничный салют, а затем начнется народное гулянье с дискотекой, музыкой и выступлением диджея, которое продлится до глубокой ночи.

В течение всего дня для посетителей будут открыты музейная экспозиция с экскурсиями и выставка творческих работ воспитанников ДШИ, Центра внешкольной работы, а также изделий мастеров коренных малочисленных народов и местных умельцев.