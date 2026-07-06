Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярские грэпплеры завоевали шесть медалей чемпионата России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Новосибирске прошел чемпионат России по грэпплингу и грэпплингу-ги. За медали боролись более 250 спортсменов из 35 регионов страны.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Новосибирске прошел чемпионат России по грэпплингу и грэпплингу-ги. За медали боролись более 250 спортсменов из 35 регионов страны.

Сборная Красноярского края завоевала шесть наград. Алсу Яншина стала чемпионкой России по грэпплингу в весовой категории до 64 кг. Олеся Журавлева выиграла золото в грэпплинге-ги в весе до 58 кг и взяла бронзу в грэпплинге.

Игорь Кузургашев стал бронзовым призером в обеих дисциплинах в категории до 62 кг. Еще одну бронзу краю принесла Ксения Пастухова в грэпплинге-ги в весе до 58 кг.

В краевом минспорте уточнили, что чемпионат России стал отборочным стартом на чемпионат мира.