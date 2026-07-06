Красноярские грэпплеры завоевали шесть медалей чемпионата России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Новосибирске прошел чемпионат России по грэпплингу и грэпплингу-ги. За медали боролись более 250 спортсменов из 35 регионов страны.
Сборная Красноярского края завоевала шесть наград. Алсу Яншина стала чемпионкой России по грэпплингу в весовой категории до 64 кг. Олеся Журавлева выиграла золото в грэпплинге-ги в весе до 58 кг и взяла бронзу в грэпплинге.
Игорь Кузургашев стал бронзовым призером в обеих дисциплинах в категории до 62 кг. Еще одну бронзу краю принесла Ксения Пастухова в грэпплинге-ги в весе до 58 кг.
В краевом минспорте уточнили, что чемпионат России стал отборочным стартом на чемпионат мира.