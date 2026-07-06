Красноярские грэпплеры завоевали шесть медалей чемпионата России

Сборная Красноярского края завоевала шесть наград. Алсу Яншина стала чемпионкой России по грэпплингу в весовой категории до 64 кг. Олеся Журавлева выиграла золото в грэпплинге-ги в весе до 58 кг и взяла бронзу в грэпплинге.