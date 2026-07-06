В Красноярский край ввезли 88,5 тысячи тонн овощей и фруктов из-за рубежа

С 1 января по 30 июня 2026 года в Красноярский край под контролем Россельхознадзора ввезли 88,5 тысячи тонн растительной продукции импортного происхождения. Как пишет Newslab.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства, больше всего в регион поступило овощей — 47,3 тысячи тонн.
Среди продукции: перец, картофель, капуста, морковь, томаты, чеснок, репчатый лук, кабачки, редис и редька. Товар поступил к нам из Китая, Узбекистана, Казахстана и других стран.
Также в край ввезли 38,6 тысячи тонн фруктов, 2,4 тысячи тонн солода, 136,5 тонн сухофруктов, 8,1 тонны зеленных культур, а также 64,2 тысячи срезов цветов.
Во время проверок специалисты выявили 151 случай обнаружения зараженных объектов. Более 387 тонн импортной продукции направили на обеззараживание.