В Красноярский край ввезли 88,5 тысячи тонн овощей и фруктов из-за рубежа

С 1 января по 30 июня 2026 года в Красноярский край под контролем Россельхознадзора ввезли 88,5 тысячи тонн растительной продукции импортного происхождения. Как пишет Newslab.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства, больше всего в регион поступило овощей — 47,3 тысячи тонн.