В США сразу 17 медработниц одновременно забеременели

Данный инцидент зафиксирован в клинике Miami Valley, расположенной в штате Огайо. Медицинский персонал учреждения превысил свой предыдущий показатель 2019 года, когда беременных было одиннадцать человек. На фотографии, которая разлетелась по интернету, будущие матери в униформе одного образца показывают увеличившиеся животы. Сроки беременности у них составляют от двенадцати до тридцати пяти недель.