В США сразу 17 медработниц одновременно забеременели

В Соединенных Штатах сразу 17 акушерок из одного родильного отделения оказались в положении. Информацию об этом распространило издание The Mirror.
Данный инцидент зафиксирован в клинике Miami Valley, расположенной в штате Огайо. Медицинский персонал учреждения превысил свой предыдущий показатель 2019 года, когда беременных было одиннадцать человек. На фотографии, которая разлетелась по интернету, будущие матери в униформе одного образца показывают увеличившиеся животы. Сроки беременности у них составляют от двенадцати до тридцати пяти недель.
Сотрудницы, некоторые из которых готовятся стать матерями в первый раз, отмечают, что эта случайность сблизила их и принесла особенную радость. Они намерены помогать друг другу при родах.
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